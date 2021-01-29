شكرا لقرائتكم خبر عن دولت أبيض.. والدها تبرأ منها واعتنقت الإسلام بسبب محمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 29 يناير الذكرى الـ125 على ميلاد الفنانة دولت أبيض، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1896 بأسيوط، وهى واحدة من فنانات الزمن الجميل الذين أفنوا عمرهم في سبيل تقديم أعمال خالدة تضيف للسينما المصرية، أستطاعت أن تجسد دور الأم القاسية والجدة الحنونة والمرأة الأرستقراطية المتمسكة بالعادات والتقاليد، عشقت المسرح وقدمت له الكثير ومن خلال قدراتها التمثيلة العالية أستطاعت أن تكون إحدى رائدات المسرح العربى، وخلال السطور التالية ننشر أهم المعلومات عنها:





-ولدت الفنانة "دولت حبيب بطرس قصبجى" في مدينة أسيوط، لأم روسية الأصل وأب مصري صعيدى يعمل مترجم لوزارة الحربية بالسودان، وتلقت تعليمها بمدرسة الراهبات بالخرطوم.

-أكشتفها الفنان عزيز عيد عام 1917 وذلك في إحدى الحفلات، وعرض عليها العمل ضمن فرقته المسرحية، وبالفعل وافقت على عرضه و خاضت أول تجاربها بمسرحية "الكونتيسة"، ونجحت التجربة ومن بعدها قدمت مسرحية ليلة الدخلة في دور العروسة.





-تزوجت مرتين، المرة الأولى من خارج الوسط الفني وتوفى وهى لم تكمل 23 عاما، والثانية من جورج أبيض وحملت أسمه.

-أنتقلت إلى فرقة نجيب الريحانى، ومنها إلى فرقة جورج أبيض بعد زواجهما، وسافرت مع فرقة أمين عطا الله إلى سوريا عام 1920، ثم الأتحقت بفرقة منيرة المهدية.





-كان أول دور لها بفرقة زوجها جورج هو دور جوكاستا بمسرحية أوديب الملك، ومن هنا تخصصت في أدوار الملكات والشخصيات العظيمة والأرستقراطية.

-في عام 1921 "مثلت في أوبريت شهرزاد لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحانى، وبعدها انتقلت هي وزوجها لفرقة يوسف وهبى.





-قالت في حوار إذاعى والدى تبرأ منى "رمى طربوشه في الأرض وبقى يعيط، ويقولى حرام عليكى تبهدلينا على آخر السنين، أنا متبرى منك، وحصلت قطيعة كبيرة بينا".

-بدأت العمل في السينما عام 1930، وأصبحت من أشهر أمهات السينما المصرية، وصل عدد الأفلام التي شاركت فيها إلى ما يقرب 30 عمل، أشهرهم "زينب، أولاد الذوات، الوردة البيضاء، قلب امرأة، المراهقات" وكان أخر أعمالها أمبراطورية ميم.





-انضمت إلى الفرقة القومية المصرية عند إنشائها بمرتب 35 جنيها عام 1935، ثم قدمت أستقالتها بعد 9 سنوات.

-في عام 1953 أعتنقت الإسلام هي وزوجها وابنتيها سعاد وإيفون، ويقال إن السبب في ذلك سماعها للأذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت ما حببها في القرآن والإسلام.