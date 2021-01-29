شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى ودنيا عبد العزيز ينعيان محمد الصغير: كل الناس بتحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على تقديم واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير، الذى توفى اليوم الجمعة، بعد إصابته منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة للصغير عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت ناهد السباعى على الصورة " خبر حزين جدا رحيل محمد الصغير الاسطورة العصامى، اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( محمد الصغير ) برحمتك يا أرحم الراحمين".

بينما حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز، على نعى خبير التجميل الراحل، ونشرت صورة له عبر حسابها وكتبت "انا لله وانا اليه راجعون ، من الصفر للعالمية ، حبيبي يامحمد مش هاتتعوض ابدا قصة كفاح المعنى الحقيقي للراجل الجدع ، كل الناس بتحبك ، ربنا يصبر قلبك يا مها".

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له.