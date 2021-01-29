شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء محمد الصغير داخل منزله بـ 6 أكتوبر.. اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغيرة زوجة النجم أحمد السقا، داخل منزله عقب صلاة المغرب اليوم وغدًا داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر، والذى يقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربة، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة مع فيروس كورونا داخل أحد المستشفيات.

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.