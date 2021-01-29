شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو "كاجوال" فى كواليس فيلم Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز النجم ليوناردو دى كابريو بأنه واحد من أكثر نجوم جيله شهرة وموهبة، حيث يحظى في مسيرته بأعمال كثيرة ناجحة، علقت في أذهان محبيه، ومؤخراً ظهر في مدينة بوسطن خلال كواليس تصوير فيلمه الجديد Don't Look Up وفقاً لما نشره موقع الديلى ميل أثناء الاستعداد لتصوير مشاهده.



ليوناردو دى كابريو

وأضاف التقرير أن النجم الشهير الذى اعتاد محبيه على رؤيته خلال الفترة الأخيرة في كواليس الفيلم المُنتظر مع جينيفر لورانس بالأزياء الرسمية، فضل الاسترخاء في شوارع بوسطن خلال الكواليس وظهر بإطلالة كاجوال.



فى الكواليس

وعاد الفنان ليوناردو دى كابريو مرة أخرى إلى تصوير فيلمه الجديد مع جينيفر لورانس Don't Look Up، وذلك بعدما حصلا على أجازة بسبب احتفالات العام الجديد خلال الأيام الماضية، قبل عودتهما مرة أخرى وفقاً لموقع hollywoodlife حيث أكد خلال تقرير أن ابطال الفيلم عادوا لتصوير مشاهدهما داخل ولاية بوسطن.



صورة سابقة من الكواليس

وتم رصد ليوناردو باللوك الجديد له خلال الفيلم الذى يلعب فيه دور عالم فلك، في حين حرصت جينيفر لورانس على أن تلتزم بإجراءات الحجر الصحى بواسطة الفيس شيلد.