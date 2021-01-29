شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور للراحل محمد الصغير مع نجوم الفن.. عز ويسرا وليلى علوى ولطيفة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير خلفه رحيل خبير التجميل محمد الصغير، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث حرص العديد من المشاهير على نعيه من خلال حساباتهم المختلفة على وسائل السوشيال ميديا عبر الساعات الماضية، في رسائل عبروا فيها عن مدى امتنانهم لشخصه، وكيف كان نموذجا لشخصية عصامية نادرة تمتاز بطيبة كبيرة، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على 10 فى حياة الراحل محمد الصغير أغلبها مع نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعكست تلك الصور علاقة كبيرة بين الراحل محمد الصغير وأبرز أصدقائه من الوسط الفنى، مثل، الفنانة ليلى علوى، والفنانة يسرا، بالإضافة إلى المطربة لطيفة، والفنانة الهام شاهين، حيث يعد هؤلاء بمثابة أصدقاء مقربين للغاية من الراحل مثلما ظهر فى الكلمات التى نعتها بها كلاً منهم، بالإضافة إلى صور أخرى من حياته مع زوج ابنته النجم أحمد السقا.



محمد الصغير بين ليلى علوى والسقا

وفى نعي محمد الصغير، طالبت النجمة ليلى علوى، جمهورها، بصلاة الغائب على روحه، وكتبت: "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".



الراحل محمد الصغير مع الهام شاهين

كما كتبت الهام شاهين، فى تدوينة: "فقدت صديقى الغالى الجميل الجدع الشهم الكريم، صاحب أصحابه ومعاهم فى كل المواقف الحلوة والمره، ليس له مثيل فى أخلاقه وإنسانيته، حزينه جداً، وسأفتقده دايماً، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب، عزائى لأسرته ونعزى أنفسنا".



محمد الصغير بين السقا وعز



محمد الصغير مع يسرا وايناس الدغيدى يسرا ومحمد الصغير فى صورة أخرى لهما معاً فى حين نشرت يسرا صورة لهما معاً وكتبت: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي للأسرة والأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان"، أما لطيفة فقد عبرت عن مدى حزنها لافتقاد صديقها وأخيها محمد الصغير فى وقت سابق عبر تويتر وكتبت : "راح الأخ والسند للكل".



محمد الصغير مع لطيفة



صور أخرى جمعت لطيفة مع محمد الصغير

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة.



ليلى علوى مع محمد الصغير

ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.



ليلى علوى ومحمد الصغير فى صورة أخرى وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.