شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطرح "Baila Conmigo" ثانى أغانى ألبومها الإسبانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة سيلينا جوميز كليب أغنيتها الجديدة "Baila Conmigo" وهى الأغنية التى تعاونت فيها مع نجم الراب الشهير راو الجاندرو وTAINY، وهي ثاني أغاني ألبومها الإسباني revelation.

وحققت الأغنية فور طرحها مليون ونصف مشاهدة علي اليوتيوب في أقل من 5 ساعات من طرحها علي اليوتيوب.

ويأتي ذلك بعد تحقيق أغنيتها الأخيرة " De Una Vez " نجاح كبير حول العالم .

ولم يكن التعاون في Baila Conmigo هو الأول بين النجمة الشهيرة سيلينا جوميز وTAINY، حيث تعاونت معه النجمة الشهيرة عام 2019 وذلك فى أغنية "I Can’t Get Enough" التى حققت نجاح مذهل وتعاون مع النجمين أيضًا فى هذه الأغنية كل من جى بالفين وبينى بلانكو .

يذكر أن سيلينا جوميز ركزت خلال الفترة الماضية على تصوير مشاهد مسلسلها الكوميدى الجديد الذى يحمل اسم "Only Murders In the Building" فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شبكة hulu .