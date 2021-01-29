شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ الخليج 365: محمد الصغير إنسان نبيل ومكافح ربنا يرحمه ويصبر مها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف في تصريح لـ الخليج 365، إن وفاة الراحل محمد الصغير خبر مؤلم وصعب عليها لأنها كانت من المقربين له وأنها تعرفه من أكثر من 25 عامًا.

وأضافت رانيا أن الصغير رجل نبيل وإنسان بمعني الكلمة ومكافح، وكل موافقة الإنسانية عظيمة مع الجميع، داعيًا الله أن يرحمه ويصبر ابنته مها علي فراقه مؤكدة أن خبر وفاته كان واقعه صعب عليها جدًا.

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.