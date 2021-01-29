تشابك بالأيدي وتأثر نجل السقا وغياب نجوم الفن.. مشاهد من جنازة محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، في مقابر أسرته بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

وتصدرت الجنازة عدد من المشاهد نستعرضها في السطور التالية:

غياب النجوم

لم يحضر جنازة محمد الصغير سوى عدد قليل من نجوم الفن، بينهم الفنان أمير كرارة والفنانة إلهام شاهين، والفنان والمنتج عماد زيادة.

مشادات كلامية

شهدت الجنازة أيضًا مشادات كلامية وتشابكًا بالأيدي، بسبب رغبة أسرة وأصدقاء الراحل منع تصوير الجنازة.

تأثر نجل السقا

ظهر ياسين السقا نجل أحمد السقا متأثرًا لرحيل جده وحرص على التواجد رفقة والده طيلة الوقت.

أمير كرارة

الفنان أمير كرارة حرص على التواجد أمام المسجد، والتحرك إلى المدافن مع الجثمان، وظهر مرتديًا كمامة سوداء.

تلقي العزاء

تلقى الفنان أحمد السقا عزاء "الصغير"، أمام المقابر، ووقف إلى جانب السقا نجله ياسين ليستقبل العزاء في جده، مع عدد من أفراد أسرة الراحل.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.