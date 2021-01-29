تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حددت أسرة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، إقامة عزاء الراحل على مدار يومين اليوم وغدا السبت، بعد أن وافته المنية صباح الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

وأكدت أسرة الراحل لـ"الخليج 365"، أن العزاء سيقام اليوم الجمعة وغدا السبت، عقب صلاة المغرب بمنزل الراحل بمدينة سيتي فيو - الشيخ زايد.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.