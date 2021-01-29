بشرى تكشف عن آخر كلمات محمد الصغير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة بشرى، عن آخر كلام جمعها بمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته بعد صلاة الجنازة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "رحل أسطورة الكفاح الحقيقية والموهبة والجدعنة والكرم.. الرجل العصامي الودود والمجامل.. الإنسان الاستثنائي ونموذج نادر في النجاح على المستوى الشخصي والمهني واللي صنع ناس كتير وطور مهنة وعمل منها امبراطورية نجاح غير مسبوقة".

وتابعت: "الله يرحمك يا أستاذ محمد يا اللي رغم إننا أصدقاء بس عمري ما عرفت غير أقولك يا أستاذ، لأنك فعلا كدة .. وجعت قلبنا عندما مرضت وكل حبايبك كانوا بيدعولك من قلبهم".

وأوضحت: "آخر كلمة قولتها لي أنا وسالم.. عايزين حاجة مني؟.. الله يرحمك ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته يا راجل يا طيب .. هتوحشنا قوي قوي قوي وهيوحشنا كل معنى جميل.. كانت شخصيتك بتمثله وابتسامتك وطلتك هنفتقدها بجد".

وأضافت: "وداعًا محمد الصغير، وربنا يصبر مها ومصطفى وكل حبايبك وتلاميذك..وقفت جنبي وجنب ناس كتير..الحزن كبير على عملة نادرة زي (محمد الصغير) اللي مقامه كبير".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.