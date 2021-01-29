"أطيب وأجدع راجل".. نجوم الفن ينعون محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص نجوم الفن على نعي مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين على رحيل محمد الصغير في التقرير التالي:

لقاء الخميسي

كتبت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها على إنستجرام: "رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين.. رجل معطاء.. رجل سخي وعطوف.. رجل خلوق.. رجل رقيق القلب..رجل قوي.. رجل مثابر.. رجل مصري ناجح وأصيل بكل معاني الكلمات والحروف..أثرت علينا بحِبك وعطاءك وصدقك.. بنحبك لآخر المدى حِب لا تستطيع الكلمات وصفه.. هتوحشنا جداً.. إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل.. بحبك".

حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الدنيا دي ولا حاجة..البقاء لله، أستاذ محمد الصغير في ذمة الله".

أمير شاهين

كتب الفنان أمير شاهين، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا محمد، أطيب وأجدع راجل".

أحمد رزق

الفنان أحمد رزق، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. رحل اليوم واحد من الطيبين.. محمد الصغير ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اخواتي مها وأحمد السقا".

رامي صبري

كتب الفنان رامي صبري، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله في صديقي الجدع المحترم محمد الصغير.. ربنا يرحمك ويغفرلك وعزائي للفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.