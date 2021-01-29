إيرادات الخميس.. "وقفة رجالة" يحافظ على الصدارة و"ريما" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، "حظر تجول، وحققت الأعمال العشرة مجتمعة أمس الخميس 28 يناير، إيرادات قُدرت بـ702 ألف و650 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 621 ألفا و754 جنيها.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 35 ألفا و415 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الثالث، بعد تحقيقه 31 ألفا و933 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الرابع، محققًا 3 آلاف و363 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 2836 جنيها.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

توأم روحي

وفي المركز السادس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 2589 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

عفريت ترانزيت

في المركز السابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 2321 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

زنزانة 7

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 1348 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

حظر تجول

في المركز التاسع يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 850 جنيها.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.

خان تيولا

فاز بالمركز العاشر فيلم "خان تيولا"، وحقق 241 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.