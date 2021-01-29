فيديو| عادل الفار يُبكي مذيعي "القاهرة اليوم": "محدش بيسأل عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان عادل الفار ضيفًا ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه خلال اللقاء بسبب عدم سؤال أصدقائه عنه، قائلًا: "الأول كان الكل بيسأل دلوقتي محدش بيسأل عليا".

وHضاف "الفار": "صحابي من الوسط خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس، دلوقتي محدش بيسأل عليا، خالد عجاج بتصل بيه مبيردش فبزعل جدا واتصل بيه تاني يرد ويقولي واحشني طيب لو أنا واحشك ياعم رد عليا".

وأبكى "الفار"، مقدمي برنامج "القاهرة اليوم"، عندما قال: "حسيت ان الوسط ده غدار لان قبل كدا كان كله بيسأل عليا وكله عايزيني لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة وبقولهم لازم يبقى ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ونشوف لو حد عنده مشكلة نحالهاله".

واختتم عادل الفار حديثه قائلًا: "أنا بحبكم أوي ومش هسيبكم وهعمل شغل جديد، ويا زمايلي اسألوا عليا".

من ناحية أخرى، ظهر عادل الفار مؤخرًا في مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال وعرض في الموسم الرمضاني السابق.