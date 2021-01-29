تركيا تغرق ليبيا بالبضائع الفاسدة.. فضيحة شيكولاتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تغرق تركيا الأسواق الليبية بمنتجات عديدة للخروج من الحصار الذي فرضته على نفسها عبر ممارسات مرفوضة، لكن لم يتخيل أحد أنها بضائع فاسدة.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، ضبط شحنة شيكولاتة موردة من تركيا، عبر ميناء الخمس البحري شرقي العاصمة طرابلس.



وقال مركز الرقابة في بيان إن الفرق الرقابية التابعة له، رفضت شحنة شيكولاتة موردة، من تركيا لاحتوائها على ألوان محظورة، مشيرًا إلى أن الشحنة تقدر بـ665 كرتونة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، من ضبط شحنة عصير برتقال فاسدة أرسلتها تركيا إلى غربي ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري.

وأشار إلى أن سبب رفض شحنة العصير، والتي تقدر بـ6763 كرتونة، يرجع إلى مخالفتها المواصفات القياسية الليبية، ووجود تغيير في الطعم والقوام، مؤكدًا أن العينات تحتوي على عوائق وشوائب.

وتعتبر تركيا ليبيا كنزًا اقتصاديًا، لما للأخيرة من ثروات هائلة قد تنقذ الاقتصاد التركي من ركوده، فبدأت في إغراق الأسواق الليبية بكل أنواع السلع التي تنتجها، في محاولة من أنقرة لكسب نفوذ سياسي والخروج من الحصار الذي فرضته على نفسها بأساليبها غير المشروعة.



