شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ناعية محمد الصغير: فقدت أخا وإنسانا عزيزا وفنانا في مهنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة لبلبة الراحل محمد الصغير بكلمات قالتها لـ"الخليج 365": بكل الحزن فقدت أخا وعزيزا غاليا بيني وبينه عشرة طويلة جدًا فقد عرفته وهو في بداية عمله وقت أن كان يتدرب في كوافير "نورماندي" لدى أخواته، وكنت أسكن بنفس العمارة التي بها عمله، ومنذ الطفولة ونحن سويا فقد بدأ في مهنته وهو لديه 8 سنوات.

وأضافت: احتفظت بصداقة جميلة معه وكان خدوم جدًا ومتواضع وأنا في صدمة كبيرة لأنه قبل مرضه قابلته في إحدي المناسبات وطلب مني الحضور لكي يقوم بعمل " قصة جديدة " لي وقال لي: بقالك مدة مجتيش.

وأشارت: هو مصفف شعر عظيم فقط ولكنه فنان ومبدع في مهنته ومكافح وبدأ من الصفر وكان محبوبًا جدًا من كل الوسط فرحمة الله عليه ويسكنه الله فسيح جناته ويصبر أهله زوجته وابنته مها الصغير وزوجها النجم أحمد السقا.