شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وسوسن بدر تنعيان محمد الصغير: "إنسان لا يختلف عليه اتنين بقلبه الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة منى زكى، على تقديم واجب العزاء، فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير، الذى توفى صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لإزمة صحية خلال الفترة الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا، ونشرت صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "إنا لله وان إليه راجعون، الله يرحم محمد الصغير ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. كان انسان لا يختلف عليه اتنين في كرمه وقلبه الأبيض وحبه للاخرين، يارب صبر أولاده وأهله، ادعو له بالرحمه والمغفره".

بينما حرصت النجمة سوسن بدر، على نعى خبير التجميل الراحل، بنشر صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "البقاء والدوام لله مع السلامة الصديق الجدع والقلب الطيب محمد الصغير وخالص العزاء لأسرته".

وكانت الفنانة أنغام، قد نعت خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرته الكريمة ونعزي انفسنا في وفاة الأخ والصديق الكريم محمد الصغير .. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.

كما عبرت الفنانة مى عمر، عن حزنها من خبر وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، وقدمت العزاء برسالة على حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله محمد الصغير.. الله يرحمك يا حبيب الكل ويجعل مثواك الجنة ويصبرك و يقويكى يا مها".

كذلك عبر النجم يوسف الشريف، عن حزنه من خبر وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، وقدم العزاء برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون...الأستاذ محمد الصغير ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي للإعلامية مها الصغير والنجم احمد السقا وأسرته الكريمة وكل محبيه".

فيما تلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة.