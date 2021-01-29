شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وسيمون ينعيان محمد الصغير: الله يرحم الجدع أطيب خلق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمى، على تقديم واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير، الذى توفى صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشر صورة للراحل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "محمد الصغير أطيب خلق الله، الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أسرتك واهلك وحبايبك ، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

كما قدمت الفنانة سيمون، واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يرحم محمد الصغير كان إنسان جميل وفنان في مهنته ومحترم، كنت في اوائل حياتي الفنية، وكان هو كبير وعالمي، وكان بيجي بنفسه يتمم علي شكلي ولبسي وشعري ويشوف محتاجة ايه ويعمله.. جدع من اول يوم لاخر يوم".



الفنانة سيمون

يأتى هذا فيما تلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.



احمد حلمى

وكان خبير التجميل محمد الصغير، قد أصيب بفيروس كورونا ، وتدهورت حالته خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.