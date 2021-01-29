شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا عبلة السينما.. أول مصرية وصلت للعالمية وبتنام وعينها مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى وفاة عبلة السينما المصرية الفنانة الكبيرة كوكا التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 29 يناير عام 1979، بعد رحلة مع الفن والحياة كان فيها من أوائل الفنانات المصريات اللاتى وصلن للعالمية وتصدرت صورها أفيشات المجلات الكبرى تحت عنوان" الأميرة الأفريقية"

ويظن الكثيرون أن الفنانة كوكا من أصول بدوية بسبب إتقانها وتخصصها فى هذا اللون والشكل البدوى الذى اشتهرت به وإجادته، فهى عبلة حبيبة عنتر بن شداد فى الفيلم الشهير الذى شاركت البطولة فيه وحش الشاشة فريد شوقى، وهى وهيبة ملكة الغجر، وهى الخالة راوية فى فيلم أونكل زيزو حبيبى، حيث جسدت عشرات الشخصيات للمرأة البدوية والعربية خلال مسيرتها الفنية الطويلة.

ولدت الفنانة كوكا فى 7 مارس عام 1917، واسمها الحقيقى ناجية إبراهيم بلال، وكانت تحلم بالعمل بالفن منذ صغرها، وبدأت حياتها الفنية من الكواليس حيث كانت تعمل مونتيرة فى استوديو مصر.

ظلت الفنانة كوكا تحلم بفرصة للتمثيل حتى أتتها هذه الفرصة عندما شاركت فى بعض الأدوار الصغيرة مع الفنان على الكسار فى فيلم " بواب العمارة" عام 1935، ثم مع أم كلثوم فى فيلم وداد.

كانت الفنانة كوكا أول فنانة مصرية تصل للعالمية، حيث قادها الحظ للقيام بدور فتاة زنجية فى مسرحية «صندوق الدنيا»، فرآها المخرج الانجليزى ثورنتون فريلاند الذى كان يبحث عن بطلة لفيلمه العالمى " تاجر الملح" بمواصفات وجد أنها لا تنطبق إلا على كوكا فاختارها لبطولة الفيلم أمام النجم العالمى بول روبنسون، عام 1937، لتصبح كوكا أول نجمة مصرية تصل للعالمية، وكتب المخرج اسمها على أفيشات الفيلم مسبوقا بعبارة "الأميرة الأفريقية".

وبعدها انطلقت الفنانة كوكا لتكون بطلة كل الأفلام التى تتحدث عن الفتاة والمرأة البدوية، ووجهت أنظار صناع السينما إلى نجاح هذه النوعية من الأفلام التى تتجه اتجاها أخر يجذب الجمهور ويختلف عما هو شائع من الأفلام والقصص التقليدية، وفتحت لها هذه النوعية من الأفلام أبواب الشهرة والجماهيرية ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى العربى والعالمى.

ارتبطت كوكا بالمخرج نيازى مصطفى الذى ساعدها على الاستمرار فى هذه النوعية من الأفلام وكانت كوكا زوجة مخلصة لزوجها المخرج الكبير الذى جمعتها به قصة حب وتعاون فنى كبير، وحين فشلت محاولاتها للإنجاب طلبت منه الزواج بأخرى فتزوج من الفنانة نعمت مختار.

ورفضت كوكا بعد زواجها من نيازى مصطفى المشاركة فى كل عروض السينما العالمية لأن مشاركتها كانت تستوجب إقامتها خارج مصر لفترات طويلة.

ومن بين هذه العجائب والغرائب عن كوكا ما نشرته الكواكب عنها فى عدد نادر كشفت فيها الفنانة الكبيرة أنها تنام مثل الذئب حيث اعتادت أن تنام وهى تغمض عين وتفتح الأخرى وأنه لا احد يعرف عنها ذلك سوى المقربين منها.

وأكدت كوكا أنا تنام بهذه الطريقة الغريبة منذ كانت طفلة، حيث تنام وإحدى عينيها مفتوحة بسبب خوفها وهى طفلة من اللصوص وأبو رجل مسلوخة ، التى تسمع عنهم فى الحواديت ، مؤكدة أنها بذلك تشترك مع الذئاب فى أن من طباعها الحرص والحذر.

أصيبت الفنانة كوكا بمرض السرطان ورحلت عن عالمنا فى 29 يناير عام 1979.