شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: سيحرقون لبنان كله قبل فتح ملفاتهم وتصل أساميهم للتحقيق السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الفنان اللبنانى راغب علامة، بعض مسئولى بلاده الفاسدين، الذين بدأوا بحرق سرايا طرابلس، بل سيحرقون لبنان كله قبل أن يفتحوا ملفاتهم وقبل أن تصل أساميهم للتحقيق السويسرى، مشيرًا إلى أن الآن نشاهد واحدا من أكبر عمليات المافيا فى تاريخ العالم.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "بدأوا بحرق سرايا طرابلس، سيحرقون لبنان كله قبل أن يفتحوا ملفاتهم وقبل أن تصل أساميهم الى التحقيق السويسرى، وكل شيء غير هيك هو كلام فاضى لذر الرماد فى العيون! نحن الآن نشاهد واحدا من أكبر عمليات المافيا فى تاريخ العالم، ضحاياها شعب بكامله".





من ناحية أخرى، يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلاً غنائيًا فى أوبرا دبى، يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

وحرص مؤخرًا راغب علامة على طمأنة متابعيه وجمهوره فى أول ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلى بسبب شعوره بأعراض ظن من خلالها أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشف من خلال حسابه على موقع إنستجرام أنه شعر بأعراض عديدة طوال الفترة الماضية من تعرض لارتفاع فى درجة حرارة دفعته لفرض الحجر على نفسه، إلا أن المسحات الذى أجراها جاءت سلبية فى النهاية، وعلق: "الصحة والأمان.. نعمتان مجهولتان الله يحمى الجميع".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "عشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.