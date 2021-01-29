شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وأنغام ومى عمر ينعون محمد الصغير: "الله يرحمك يا حبيب الكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة أنغام، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى توفى اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء لأسرته الكريمة ونعزي انفسنا في وفاة الأخ والصديق الكريم محمد الصغير .. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.



انغام

كما عبرت الفنانة مى عمر، عن حزنها من خبر وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، وقدمت العزاء برسالة على حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله محمد الصغير .. الله يرحمك يا حبيب الكل ويجعل مثواك الجنة ويصبرك و يقويكى يا مها".



مى عمر

كذلك عبر النجم يوسف الشريف، عن حزنه من خبر وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، وقدم العزاء برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون...الأستاذ محمد الصغير ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي للإعلامية مها الصغير والنجم احمد السقا وأسرته الكريمة وكل محبيه".



يوسف الشريف

يأتى هذا فيما انتهت صلاة الجنازة على جثمان خبير التجميل محمد الصغير، بمسجد السلطان حسين (الثورة) فى مصر الجديدة، حيث حرص النجم أمير كرارة على التواجد بجانب النجم أحمد السقا فى الجنازة والوقوف بجانبه فى فقدان حماه الراحل، كما تواجد أيضًا فى الجنازة المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الإبيارى وعائلة وأصدقاء والعاملين مع خبير التجميل الراحل محمد الصغير.

فيما تلقى النجم أحمد السقا ونحله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر.