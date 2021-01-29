شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح ألبومه الجديد "يتقال" بالتزامن مع احتفالات الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم مدحت صالح، عن طرح أغانى ألبومه الجديد "يتقال" يوم 14 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات الفلانتين وعيد الحب، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات للألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور والمستمعين.

ونشر صالح، بوستر دعائى للألبوم الجديد، أتبعه قائلاً: "ألبومى الجديد 14 فبراير إن شاء الله.. بحبكم".





وانتهى صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية"وردى" من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.