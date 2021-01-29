شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وفيفى عبده وإنجى وجدان ينعين خبير التجميل محمد الصغير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير، على توديع خبير التجميل محمد الصغير، الذى غادر عالمنا اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن ضمن النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، النجمة نبيلة عبيد صورة نشرتها للراحل عبر حسابها الشخصى "رحل الأخ والصديق محمد الصغير إلى رحمة الله، ولأِنّ قلبَكَ لم يكُن إلا لِلَّهِ، كانت القلوبُ كُلَها لك، الله يرحمك يا محمد عشت بين البشر قلب نقي وروح طيبه نادرة الوجود".

كما حرصت الفنانة فيفى عبده، على توديع خبير التجميل الراحل محمد الصغير، بنشر صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخويا وحبيبي وعشرة العمر محمد الصغير، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا رب كنت من أجدع وأطيب الناس أعزي عائلتك وأحبابك ربنا يصبرنا جميعًا يا رب وبرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وقدمت الفنانة إنجى وجدان، واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الله يرحمه محمد الصغير توفى اليوم: (الله يرحمه كان إنسان ذوق ومحترم جدًا) ربنا يصبر عائلته".

كان قد أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.