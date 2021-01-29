شكرا لقرائتكم خبر عن أقارب محمد الصغير يمنعون مراسل قناة فضائية حاول التصوير أمام المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتبك أحد أقارب خبير التجميل الراحل محمد الصغير مع مراسل إحدى القنوات الفضائية التى تواجدت لتغطية الجنازة، بسبب محاولة التصوير، فى ظل قرار أسرة الراحل وتحديدًا حفيده ياسين أحمد السقا بمنع التصوير نهائيًا، إلا أن الحضور تدخلوا وتم احتواء الموقف.

وشيع جثمان خبير التجميل محمد الصغير، بمسجد السلطان حسين (الثورة) فى مصر الجديدة، بحضور النجم أحمد السقا زوجة ابنة الراحل، وأمير كرارة الذى حرص على التواجد بجانب السقا فى والوقوف بجانبه فى فقدان حماه الراحل، كما تواجد أيضًا فى الجنازة المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الإبيارى وعائلة وأصدقاء والعاملين مع خبير التجميل الراحل محمد الصغير.

ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.