شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتلقى عزاء حماه محمد الصغير أمام مقابر الأسرة بمصر الجديدة..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم أحمد السقا ونحله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد فى صلاة الجنازة ولازم الجثمان فى المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.