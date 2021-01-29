"صاحب أصحابه".. إلهام شاهين تنعى محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة إلهام شاهين، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بكلمات مؤثرة.

وكتبت شاهين، عبر حسابها على إنستجرام: "فقدت صديقي الغالي، الجميل، الجدع، الشهم، الكريم.. صاحب أصحابه ومعاهم في كل المواقف الحلوة والمرة".

وأضافت: "ليس له مثيل في أخلاقه وانسانيته.. حزينة جدا.. وسأفتقده دائماً.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب.. عزائي لأسرته ونعزي أنفسنا".

محمد الصغير رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وقضى أيامه الأخيرة بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وأعلن خبر وفاته صباح اليوم الجمعة 29 يناير، الفنان أحمد السقا زوج ابنته المذيعة مها الصغير.