"راجل استثنائي".. ريهام حجاج تنعى محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة ريهام حجاج، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بكلمات مؤثرة.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصورة دي كانت عندك في البيت من شهر وشوية.. واحنا بنتصورها عمري ما كنت اتخيل اني هنزلها يوم رحيلك".

وأضافت: "اللهم لا اعتراض.. كنت راجل استثنائي في احترامك وجمالك ومحبتك وكرمك وأخلاقك وطيبتك.. هتوحشنا أوي أوي أوي.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أجمل خلق الله ".

محمد الصغير رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وقضى في أيامه الأخيرة بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وأعلن خبر وفاته صباح اليوم الجمعة 29 يناير، الفنان أحمد السقا زوج ابنته المذيعة مها الصغير.