عمرو دياب ينعى محمد الصغير: الصديق العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان عمرو دياب، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه بموقع "تويتر": "خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.