بالصور| جنازة محمد الصغير.. كرارة وإلهام شاهين أبرز الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهدت جنازة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 29 يناير، غياب كبير لنجوم الفن.

ولم يحضر جنازة الصغير سوى عدد قليل من نجوم الفن، بينهم الفنان أمير كرارة والفنانة إلهام شاهين، والفنان والمنتج عماد زيادة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وانتهت مراسم دفن الجثمان في مقابر أسرته، واستقبل الفنان أحمد السقا زوج ابنة الراحل المذيعة مها الصغير ونجلها ياسين العزاء أمام المقابر.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.