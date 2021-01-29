يسرا لـ"محمد الصغير": غلاوتك عندي فوق الوصف.. هتوحشني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة يسرا، على نعي مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه قبل قليل في مقابر أسرته بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالصغير، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله.. كلامي فيك مش هيوفيك حقك لإنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا، وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وتقدمت بواجب العزاء لأسرته، وكتبت "خالص عزائي للأسرة والأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.