إنجي علاء: محمد الصغير مثال عظيم للرجل العصامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت السيناريست إنجي علاء، مصفف الشعر محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة 29 يناير.

ونشرت إنجي صورة الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقة "سبحان الله أنا لسه شايفاه في فرع جديد له لسه فاتح وكان واقف بيتابع كل صغيرة وكبيرة، وبيشتغل بإيده ولا كأنه اول فرع يفتتحه".

وتابعت "قد إيه مثال عظيم للرجل العصامي اللي بنى نفسه بنفسه، وحب واحترم مهنته وفتح بيوت ناس كتير.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر مها ومصطفى وكل أهله ومحبيه.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.