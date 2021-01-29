فكر في الانتحار وأخفى أمواله في "الجزمة" وليلى علوي السر.. معلومات عن محمد الصغير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غيب الموت خبير التجميل وأحد أشهر مصففي الشعر محمد الصغير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن محمد الصغير:

- بداية محمد الصغير كانت في الثامنة من عمره، عندما كان يذهب للعمل مع خاله في العطلات، ولكنه اتخذ القرار الحقيقي بأن يصبح "كوافير" وهو في الرابعة عشر من عمره.

- تحدث الصغير عن قصة كفاحه في لقاء سابق له، قال خلاله إن خاله كان كوافير صفوة المجتمع والمشاهير حينها، وكان يتعامل مع فئة معينة من الناس، مؤكدًا إنه أحب مجال تصفيف الشعر منذ صغره.

- ترك التعليم من الصف الثاني الإعدادي، ويهوى القراءة وقرأ في جميع المجالات سواء في الأدب أو السياسة حتى أصبح على دراية بكل ما يدور حوله.

- تحدث عن دور خاله في حياته مؤكدًا إنه تعلم منه كل شئ في مجال تصفيف الشعر، حتى أصبح أفضل منه: "مرة ضربني بالقلم والشلاليت وقالي أنت مش نافع قولتله أنا هبقى أحسن منك غصب عنك".

- سافر إلى باريس، للعمل مع أكبر مصففي الشعر في العالم حينها، يدعى ألسكندر، ولم يكن لديه المال الكثير للسفر، وقال: "كنت بخبي الفلوس في الجزمة، عشان كان ممنوع تسافر ومعاك أكتر من 5 جنيه استرليني".

- دخل في باريس مدرسة لتعلم المهنة بحرفية، لمدة عامين وكان يحتل المرتبة الأولى، وعمل بدون راتب لعدم حصوله على أوراق، اعتمد على مبلغ ضئيل جدًا لمدة 19 شهرًا، وعندما حصل على رخصة للعمل، اشتغل بمرتب لمدة 4 أشهر، حدث معه موقف مع أحد العاملين معه لكنه كان فرنسي الجنسية، وعندما شعر أنه لن يستطيع أخذ حقه قرر الرجوع لبلده والنجاح فيها، وبالفعل نجح واشتهر ووصل للعالمية.

- أصبح محمد الصغير عضوا فى عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال، منها كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال أيضا.

- حصل الصغير على جائزة Oscar Viewing Award العالمية، وهذه الجائزة التي منحتها له إحدى المؤسسات الأميركية المتخصصة في عالم الجمال، وقد حرصت العديد من نجمات الوسط الفني على تهنئة المصفف بالجائزة وكان أبرزهن يسرا، وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي.

- قال الصغير إن الفنانة ليلى علوي كانت سببًا كبيرًا في شهرته: "ليلى علوي أول فنانة اتعامل معها قعدت 3 سنين كل واحدة ست تدخلي تقولي عايزة قصة شعر ليلى علوي عشان كدا بقول عليها وش الخير عليا".

- صفف محمد الصغير شعر عدد كبير من النجمات أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، ومع كلوديا شيفر، كما تعامل مع بيوت أزياء كبيرة منها Yves Saint Laurent, Givenchy, Carven, Christian Lacroix, Ungaro, Jean-Louis Scherrer, Hanae Mori.

- في أكتوبر 2015 أصدر كتاب "أيام من عمري" كشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

- محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

- عانى من السرطان لفترة من الوقت مؤكدًا إنه كان يتعامل مع المرض على إنه "دور برد".

- فكر في الانتحار وهو في عمر صغير بسبب قسوة خاله، قائلًا: "دي محن بتيجي للبني آدم ولازم نتحدى كل حاجة".

- تحدث عن محنة أخرى واجهها بعدما صنع اسمه، قائلًا: "أكتر حاجة هزتني لما لاقيتني معاييش غير 600 جنيه، وأنا محمد الصغير، الموضوع ده أثر فيا أوي وفقدت بسببه زباين كتير وطلعت سمعة عليا إني مش مركز ومبقتش زي زمان، لما سمعت الكلام ده فوقت وعشت في تحدي وروحت السيدة نفسية وصليت وقعدت في الجامع وقعدت أعيط لدرجة إن الناس كانت بتيجي تطبطب عليا.

أصيب محمد الصغير بفيروس كورونا في مطلع يناير الجاري، وعاد إلى زوجته وأم أولاده بعد انفصال 22 عامًا، أثناء تواجده بغرفة العناية المركزة.