بالصور| تشييع جنازة الفنان محمود عبدالغفار وسط غياب نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أقيمت عقب صلاة الجمعة، جنازة الفنان محمود عبدالغفار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

وشُيع جثمان الراحل لمثواه الأخير، وتم دفنه في مقابر أسرته، وسط غياب عدد كبير من الفنانين.

كان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة الفنان محمود عبدالغفار، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، ونعت النقابة الراحل، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على نفس الموقع.

محمود عبدالغفار اشتهر بتقديم أدوار المحامي والضابط والطبيب في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها: مسلسل "دموع في عيون وقحة"، مسلسل "النديم"، مسلسل "نهاية العالم ليست غدا"، فيلم "جذور في الهواء"، مسلسل "رأفت الهجان"، فيلم "المنسي"، مسلسل "الزيني بركات"، مسلسل "لا"، مسلسل "رد قلبي"، فيلم "اتفرج يا سلام".