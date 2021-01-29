بالصور| أحمد السقا ونجله ياسين يستقبلان العزاء في محمد الصغير أمام المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

عقب انتهاء مراسم دفن مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، حرص الفنان أحمد السقا زوج ابنة الراحل المذيعة مها الصغير، على تلقي العزاء أمام المقابر.

ووقف إلى جانب السقا نجله ياسين ليستقبل العزاء في جده، مع عدد من أفراد أسرة الراحل.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع إنستجرام، معلقًا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.