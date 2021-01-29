شكرا لقرائتكم فيروس كورونا أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثراً بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد نحو 3 أسابيع قضاها في غرفة الرعاية المركزة، توفي خبير التجميل المصري محمد الصغير، صباح الجمعة، متأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد التي طالته.

وأعلن الفنان أحمد السقا عن الأمر عبر حسابه على "إنستغرام"، بعدما كتب قائلا "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وذلك بعد أن كان الصغير قد دخل إلى الرعاية المركزة بالمستشفى في الثالث من يناير الجاري، إلا أن حالته تدهورت بشكل كبير، وكانت ابنته الإعلامية مها الصغير تطلب الدعاء له باستمرار.

وخلال تواجده في الرعاية المركزة، طلب الراحل العودة إلى والدة أبنائه والزواج منها مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل داخل المستشفى، حسب ما أكدت ابنته.

وأشارت إلى أن والدها في لحظة الضعف لم يجد إلى جواره سوى السيدة التي انفصل عنها قبل 22 عاما بسبب خلافات وقعت، ولكنه ظل يحبها، ومازالت هي تكنّ له الحب.

وبالفعل نشرت مها الصغير صورة عقد القران التي جمعت الثنائي داخل غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي كان يشعر فيه الصغير باقتراب أجله، وطلب من زوجته أن تسامحه على ما فعله في السابق.