شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ناعية محمد الصغير: "صاحب أصحابه ومعاهم فى الحلوة والمره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين، على تقديم واجب العزاء، فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير، الذى رحل عن عالمنا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت إلهام شاهين فى رسالة نعيها، "فقدت صديقى الغالى الجميل الجدع الشهم الكريم، صاحب أصحابه ومعاهم فى كل المواقف الحلوة والمره، ليس له مثيل فى أخلاقه وإنسانيته، حزينه جداً، وسأفتقده دايماً، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب، عزائى لأسرته ونعزى أنفسنا".

كان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، قد أعلن عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".



الهام شاهين ومحمد الصغير

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.