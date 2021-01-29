شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأصالة وهنا شيحة ينعون محمد الصغير: غيابك مؤلم وصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى توفى، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث كتبت الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه على "تويتر"، "البقاء لله فى وفاة الأستاذ محمد الصغير .. حما أخويا أحمد السقا ووالد أختى مها الصغير .. ربنا يسكنه فسيح جناته .. نسألكم الدعاء".



كريم عبد العزيز

ونشرت الفنانة اصالة عبر حسابها على انستجرام صورة للراحل محمد الصغير، وعلقت عليها: "ما أعظم الرجال الذين احترموا مهنتهم حتى ارتقوا بها وأصبحوا قادة في مجالهم يحترمهم ويجلهم كل من حولهم ومن سمع عنهم .. محمد الصغير واحد منهمّ وأولهم .. رحل اليوم لجوار ربه ليلتقي بأحبتنا الذين سبقوه .. أدعوا له بالرحمة والمغفرة وصلوا من أجله صلاة الغائب .. قلبي يؤلمني فقد فقدت خلال أيام رجلين كان لهما فضل على كبير .. رحمك الله يا أطيب قلب وأنقى روح .. أعان الله عائلتك فقد كنت أباً حقيقي وغيابك مؤلم وصادم ..أدعوا لهم بالصبر ولروحه الرحمة".



اصالة

كما كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها على انستجرام:" رحل الفنان المبدع صاحب رؤيه واصرار وحلم حققه .. يا رب ارحمه واغفر له وصبر أهله.. قلبي معاكي يا مها ومصطفي".



هنا شيحة

فيما نشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، صورة للراحل محمد الصغير وعلقت عليها: الله يرحمك كنت أنسان طيب ربنا يصبر أولادك واحبابك"، أيضا، الفنانة داليا مصطفى، نعت الراحل محمد الصغير، وكتبت عبر حسابها على انستجرام:" البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".



بوسى شليى

داليا مصطفى

كذلك كتبت إنجى على، عبر حسابها على موقع انستجرام: "لا حول ولا قوه إلا بالله وجع غير طبيعى انى اصحى على خبر وفاتك يا محمد .. أنت جزء كبير أوى من حياتنا ومن ذكرياتنا .. انت أحلي أيام عيشناها .. أنت عشرة سنين وعمر.. أنت مثال للراجل الطيب الجدع الشهم .. الكريم المخلص المحب للحياة والعمل .. مهما قولت فى حقك مش هيوفيك الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويجعلك من أهل الجنة وربنا يصبر اهلك وكل حبايبك نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة".