جلسة صريحة وعفوية بين أحمد فهمي وأحمد شعيب

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دبي: بين أسرار الماضي وخفايا الحاضر جلسة صريحة وعفوية يلتقي فيها الممثل ومقدم البرامج أحمد فهمي مع الممثل أحمد شعيب، ويفتحان قلبهما لبعضهما في دردشة مباشرة ضمن حلقة جديدة من برنامج "بصراحة مع أحمد فهمي وأحمد شعيب" على MBC1.

يتحدث أحمد فهمي في الحلقة عمّا يسميه بـ"مرحلة الاتزان" في حياته حالياً، متوقفاً عند علاقته بأطفاله وتجنّبه نشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خوفاً عليهم، بينما يصف أحمد شعيب هذه المرحلة بفترة اكتشاف الذات ومعرفة مدى قوته في مواجهة التحديات. وعلى عكس فهمي، يعتبر شعيب أن وسائل التواصل هي جزء لا يتجزأ من حياته، حيث يُكثر من نشر صوره ونقل يومياته لجمهوره، وهو ما يحذّر فهمي من خطورته.

كما يسأل النجمان بعضهما البعض عما يختاره كل منهما بين الشهرة والمال، فيشرح شعيب كيف يمكن أن يكون المال مصدر قوّة للشخص ووسيلة تساعده في اتخاذ قرارت مهنية سليمة. وكذلك يعتبر فهمي أن ماضيه ونشأته في عائلة فقيرة، جعلته يقدر قيمة المال.

ويروي شعيب قصة موقف صعب عاشه في حياته، أجبره على عزل نفسه عن الناس لفترة، معتبراً أن هذه التجربة غيّرت مفهومه عن الاحتياج، المال والحياة. ويكشف فهمي لأول مرة عن خضوعه لعملية "قلب مفتوح"، فماذا تعلّم كل منهما من هذه التجارب؟

ويتحدث النجمان كذلك عن نصائح يحملانها معهما من الوالدين طيلة حياتهما، ويرويان كيف يخطط كل منهما للمستقبل. ويتوقفان أيضاً عند الهواجس التي تشغلهما، ويجيب شعيب عن سؤال فهمي بشأن عزوفه عن فكرة الزواج حتى الآن، فهل يتمكن الأخير من إقناعه بالأمر؟

