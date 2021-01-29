شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى خبير التجميل محمد الصغير: هتوحشنى وربنا يصبرنا جميعا على فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تقديم واجب العزاء، فى خبير التجميل الراحل، محمد الصغير، الذى رحل عن عالمنا اليوم حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة تجمعهما.



يسرا تنعى محمد الصغير

وكتبت يسرا: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي للأسرة والأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كان قد أعلن ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

و أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.