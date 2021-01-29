جمال الحريم 35 .. استمرار مطاردة الجن للإنس ومعادلة الخير والشر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة مسلسل جمال الحريم 35 أحداث كثيرة توضح العديد من التساؤلات المختلفة التى انتشرت عبر مواقع التواصل منذ الحلقة الأولى، وبدأ الوضوح يظهر فى الأحداث بعد معرفة الخير والشر والدوافع التي تضع الإنسان محل كل شخصية في المسلسل.

جمال الحريم 35 .. استمرار مطاردة الجن للإنس

جمال الحريم 35 .. وازداد معدل البحث عن جمال الحريم 35 ، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، بسبب كثرة الضغط من قبل المشاهدين الذين ضاعت عليهم الحلقة رقم 35، في محاولة للوصول إلى تفاصيل الأحداث التي مرت بها نور.

جمال الحريم 35 .. تحاول نور مجارة النصيري لفك شفرة العديد من التساؤلات، بعدما اخذها إلى نفس المكان الذي تزوره في أحلامها، لتقتنع بأن استكمال الطريق لنهايته لكي تعي جيدًا ما يدبر لها ذالك الرجل وابنته.

جمال الحريم 35 .. وتواجه فدوة زوجة النصيري خادمه للمرة الأولى لترتعب وتفر إلى غرفتها مقررة مغادرة المنزل مثلما فعلت ابنتها تالا، ليحاول النصيري أن يعيدها عن قراراها إلا أنها تدرك مدى خطورة ما وصل إليه زوجها.

جمال الحريم 35 جمال الحريم 35 .. وتستغل حنان ابنها في جلسات الأعمال التي تعمل عليها في منزلها، لتذهب إليه في المدرسة كي تأخذه من وراء زوجها وتحدثه كى لن يذهب إلى مدرسة نجله، فيتفاجىء الطفل بأنه سيكون له دور في تلك الجلسة التي طالما أهابته واتعبته، ولكنها تظل توعده بأنه لن يشعر بما سيجرى.



جمال الحريم 35

جمال الحريم 35

جمال الحريم 35 .. ويحقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند جوجل عقب إنهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



جمال الحريم 35

جمال الحريم 35

جمال الحريم 35 .. ويذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.