شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار ياسين السقا فى جنازة جده الراحل محمد الصغير ومنع التصوير نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا، خلال جنازة جده خبير التجميل محمد الصغير بمجرد وصول جثمان الراحل محمد الصغير ووقف متأثرًا باكيًا يحتضنه أقاربه ويواسونه في فقدان جده، ومنع ياسين المصورين من التقاط الصور من أمام مسجد السلطان حسين (الثورة) بمصر الجديدة.

كان قد أعلن ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

كان قد أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.