شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ورانيا يوسف وبتول عرفة والعسيلي يودعون محمد الصغير برسائل مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة هالة صدقى، عن حزنها على رحيل خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى توفى اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وقالت على صفحتها بموقع "فيس بوك": "أنعى بكل الحزن محمد الصغير، رجل نزيه وكريم ومحترم ومحبوب من الجميع، رجل بدأ من الصفر حتى أصبح من أنجح وألمع الرجال في مصر".



نعى هالة صدقى

وأضافت هالة صدقى، في رسالة وداع محمد الصغير: "محمد الإنسان صمم أنه يرجع زوجته الأولى وهو كان عارف أنه خلاص هيمشي، وده يدل على أنه قد إيه إنسان صادق حتى لو آخر نفس، الله يرحمك يا صاحبي ودعوات كل اللي بيحبوك".

ونعت الفنانة رانيا يوسف، الراحل محمد الصغير، في رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" قائلة: "البقاء لله رحم الله محمد الصغير، خبر حزين ربنا يصبرنا ويصبر أهله وابنته مها، إنا لله وإنا إليه راجعون ".



نعى رانيا يوسف

وقدمت المخرجة بتول عرفة، العزاء في الراحل محمد الصغير، وغردت على حسابها بموقع "تويتر": "البقاء لله فى مصمم الشعر العالمى المصرى محمد الصغير، رجل عظيم و قصة نجاح كبيرة بدأت من الصفر ووصلت للعالمية.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرته الكريمة".



بتول عرفه

ونعى النجم محمود العسيلى، الراحل محمد الصغير، على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً: "الله يرحمك يا رجل طيب.. هنفتقدك جدًا.. معرفتنا كانت قصيرة و لكن جميلة .. في الجنة إن شاء الله.. الفاتحة على روحك".



محمود العسيلى على تويتر

وحرصت الفنانة رشا مهدى، على وداع محمد الصغير، ونشرت صورة له على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، ونعته قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. في الجنة و نعيمها يا طيب يا جدع يا حبيب الكل.. مع السلامة يا محمد الصغير في رعاية الله وحفظه، الله يرحمك ويغفر لك ويصبرنا وأهلك وكل اللي بيحبوك".



رشا مهدى

كما قدمت الفنانة مى كساب، التعازي لأسرة الراحل محمد الصغير، وقالت على حسابها بـ"تويتر": "خالص التعازي للفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير في وفاة والدها محمد الصغير الله يرحمه ويغفر له كان راجل طيب وكريم وكل الناس كانت بتحبه نسألكم الفاتحه والدعاء".