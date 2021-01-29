شكرا لقرائتكم خبر عن "آل هارون".. فيلم جديد يعرض قريبًا في سينمات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتج الشاب حسني محمود، صاحب شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، لبدء تحضيرات تصوير فيلم "آل هارون" لخوض السباق السينمائي الفترة المقبلة.



فيلم "آل هارون" من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، ولم تعلن الشركة عن أبطال العمل حتى الآن.



تدور أحداث فيلم "آل هارون"، في إطار تشويقي مثير، حول تشكيل عصابي وتجار آثار يتسبب الخلاف بينهم في نشوب نزاعات دموية.



وقال محمد كمال، مدير عام شركة مومنت برودكشن المنتجة للعمل، إنه رغم تأثر صناعة السينما جراء جائحة فيروس كورونا، إلا أن الشركة قررت المضي قدمًا في إنتاج الفيلم، رغبة منها في المساهمة في إنقاذ القطاع وتخفيف الأضرار التي لحقت بكل العاملين به، مشيرًا إلى أنه يسع إلى تقديم محتوى يليق بعراقة وأصالة السينما المصرية، موضحًا أن أبطال الفيلم يعلن عنهم خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن جميعهم من الأسماء القوية على الساحة.

وأضاف مدير عام مومنت، أن اختيارهم للعمل، جاء بعد الثقة في المخرج معتز حسام، الذي يعرض أخر أعماله "ريما" بالسينمات حاليًا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا الشهر الماضي، كما أن العمل يضم مجموعة من الفنانين الكبار، وأن الشركة ستدعم العمل بكل ما تملك لتحقيق نجاح كبير.