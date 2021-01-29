شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وكندة علوش وحلا شيحة ينعين محمد الصغير: رحل القلب الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة انتابت محبى خبير التجميل محمد الصغير فور إعلان خبر وفاته خلال الساعات الماضية، حيث تسابق المشاهير في نعيه عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة مثلما حصل مع الفنانة حلا شيحة التي كتبت: "الدنيا دي ولا حاجة، البقاء لله، أستاذ محمد الصغير في ذمة الله".



حلا شيحة

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز ومن خلال إنستجرام أيضًا فكتبت: "البقاء لله.. القلب الطيب محمد الصغير"، فى حين كتبت الفنانة السورية كندة علوش: "البقاء لله فى الأستاذ محمد الصغير، رحم الله الأستاذ وألهم عائلته الصبر والسلوان".



ياسمين عبد العزيز على انستجرام



كندة علوش على انستجرام

كما حرص الفنان سعد الصغير على نعيه بكتابة: "البقاء لله المحترم الجميل صاحب الخبرة الجميلة المتميزة دائمًا.. وفاة محمد الصغير رحمة الله".



سعد الصغير

ويأتي خبر وفاة محمد الصغير بعدما أصيب خبير التجميل، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.