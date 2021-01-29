شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعى خبير التجميل محمد الصغير ويدعو لذويه بالصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان عمرو دياب، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا، وكتب عمرو دياب في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر": "خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".



عمرو دياب

يأتى هذا فيما قررت أسرة خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، تعديل مكان إقامة صلاة الجنازة على الراحل ليتم الصلاة على الجثمان في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الجمعة بدلا من من مسجد شربتلي بمدينة 6 أكتوبر، وأعلن ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.