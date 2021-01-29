شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وهانى رمزى وقمر ونجلاء بدر ينعون محمد الصغير: سايب بصمة عند كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة شريهان، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى توفى اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلاً: "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلتصبر ولتحتسب".



شريهان

كما عبر النجم هاني رمزي، عن حزنه من خبر وفاة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، وقدم العزاء برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "وداعاً خبير التجميل محمد الصغير لقد كنت الأخ والصديق وأحد أفراد العائلة سأفتقدك كثيرآ وعزائى لكل محبيك ولأولادك مها ومصطفى ولأخى أحمد السقا مع السلامه يا أطيب قلب".



هانى رمزي على تويتر

وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابة على تويتر، بقراءة سورة الفاتحة للراحل محمد الصغير، حيث كتب: "محمد الصغير ساب بصمه وذكرى عند كل الناس اللي أسعدهم الحظ بمعرفته .. الفاتحه .. الفاتحه".



ايمن بهجت قمر

ونشرت نجلاء بدر صورة للراحل محمد الصغير عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، وعلقت عليها:" لا إله إلا الله"، للتعبير عن حزنها الشديد لوفاته.



نجلاء بدر

يأتى هذا فيما، قررت أسرة خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، تعديل مكان إقامة صلاة الجنازة على الراحل ليتم الصلاة على الجثمان في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الجمعة بدلا من من مسجد شربتلي بمدينة 6 أكتوبر، وأعلن ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".