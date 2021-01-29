شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر كلمات قالها الراحل محمد الصغير للنجمة بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة بشري الراحل محمد الصغير من خلال حسابها علي موقع فيس بوك حيث كتبت: "رحل أسطورة الكفاح الحقيقية والموهبة والجدعنة والكرم الرجل العصامى الودود و المجامل.. الإنسان الاستثنائى ونموذج نادر فى النجاح على المستوى الشخصى و المهنى واللى صنع ناس كتير و طور مهنة وعمل منها أمبراطورية نجاح غير مسبوقة..الله يرحمك يا أستاذ محمد ياللى رغم أننا أصدقاء بس عمرى ما عرفت غير أقولك يا أستاذ لأنك فعلا كده..وجعت قلبنا عندما مرضت وكل حبايبك كانوا بيدعولك من قلبهم".

وأضافت بشرى:"آخر كلمة قلتهالى أنا وسالم عايزين حاجة منى؟؟؟ خلاص اتجوزتوا مش محتاجين البطاقة بتاعتى عشان كنت أول من بارك الجوازة دى ولولا الكورونا اللعينة دى كنت المفروض تبقى شاهد على العقد ..الله يرحمك و يحسن إليك ويسكنك فسيح جناته يا راجل يا طيب ..هتوحشنا قوى قوى قوى هيوحشنا كل معنى جميل كانت شخصيتك بتمثله وابتسامتك وطلتك هنفتقدها بجد ..وداعا محمد الصغير وربنا يصبر مها ومصطفى وكل حبايبك وتلاميذك..وقفت جنبى وجنب ناس كتير ..الحزن كبير على عملة نادرة زى "محمد الصغير" اللى مقامه كبير".



بشرى

وأصيب محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.