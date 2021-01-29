شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان محمد الصغير إلى مسجد السطان حسين وأحمد السقا يلازمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان خبير التجميل محمد الصغير، إلى مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، تمهيداً لصلاة الجنازة، وكان برفقة الجثمان النجم أحمد السقا زوجة ابنته الإعلامية مها الصغير، وكذلك حفيده ياسين السقا الذى دخل في نوبة بكاء شديد فور وصول الجثمان إلى المسجد، الذى يتوافد عليه حالياً عدد من أصدقاء الراحل ونجوم الفن، وعلى رأسهم المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الابيارى.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

نعى النجم أحمد السقا، حماه محمد عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة له، وكتب فى تعليقه عليها: "توفى إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".، حيث كان أحمد السقا يحرص على الدعاء لحماه خلال الفترة الماضية، منذ تعرضه لأزمته الصحية، بنشر صور لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتابة دعاء له، ختمه بكتابة : "يا رب تقوم لحبايبك بالسلامة يا ابويا و حماية وصاحبي".