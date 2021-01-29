شكرا لقرائتكم خبر عن من هو محمد الصغير؟.. مصفف شعر نجمات الفن بداية من جيل فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم خبير التجميل محمد صغير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته منذ شهر تقريباً، وهو والد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، ويعد من أشهر مصففى الشعر فى مصر والوطن العربى وتعاون مع كثير من النجوم والفنانين لأكثر من 40 عاما.

- محمد الصغير، صاحب الاسم الكبير في عالم التجميل، وضع بصمته الإبداعية مع عدد كبير من الفنانات.

- بدأ مهنته فى عمل الكوافير فى سن صغير مع خاله فى محل كوافير حريمى فى منطقة مصر الجديدة، صفف شعر الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على "ألكسندر" أشهر كوافير في العالم.

- ترك المدرسة وهو فى لصف الثانى الإعدادى.

- عمل في بداية مشواره بدون أجر إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر.

- افتتح أول كوافير فى هليوبوليس بشيراتون عام 1980.

- طور نفسه وكسب الكثير من الخبرات بعد سفره إلى دولة باريس.

- له اختراع مسجل باسمه فى موضات الشعر.

- لديه فروع كثيرة لمركز التجميل الخاص به في الوطن العربي.

- في أكتوبر 2015 أصدر كتاب "أيام من عمري" كشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. - صفف شعر العديد من النجمات بداية من جيل فاتن حمامة حتى الجيل الحالى.

- عاد إلى زوجته قبل وفاته بأيام خلال تواجده في العناية المركزة، بعد انفصال 22 عاما.