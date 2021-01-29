شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية تنعى محمد الصغير: "راح الجدع اللى كان سند لأحبابه وأصحابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لطيفة التونسية، على نعى مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، حيث نشرت مجموعة من الصور لهما معا، وعلقت عليها: "راحت الضحكة.. راح السند.. راح القلب الطيب.. أنا مصدومة لغيابك يا محمد قدر الله وماشاء فعل.. راح اللي كان سند لكل أحبابه و صحابه.. راح عشرة العمر الجدع الطيب الله يرحمك يا محمد.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا #محمد_الصغير".



لطيفة التونسية

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".



لطيفة ومحمد الصغير



مححمد الصغير ولطيفة

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.



محمد الصغير ولطيفة

وكانت النجمة ليلى علوى، قد نعت خبير التجميل محمد الصغير من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت فى رسالة تعكس محبتها الشديدة له وعلاقة صداقتهما: "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".