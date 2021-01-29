نجم سلسال الدم وضابط كتكوت.. من هو الراحل أشرف صالح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



غيب الموت الفنان أشرف صالح، صباح اليوم الجمعة، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلًا: "الدوام لله أشرف صالح".

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- بدأ أشرف صالح نشاطه الفني في فترة التسعينيات وعمل بعدد كبير من الأفلام السينمائية، والمسلسلات، وقدم أدوارا ثانوية مساعدة.

- من أبرز أعماله السينمائية: "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي"، كما قدم دور ضابط مخابرات في فيلم "كتكوت".

- كما شارك في عدد من المسلسلات أبرزها: "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"، و"السندريلا "2006، و" أهل كايرو"2010، و"الصقر شاهين"2013"، كما لفت الأنظار بمسلسل "سلسال الدم، "أبو العروسة"، الجزء الثاني من مسلسل الجماعة".

- شُيعت جنازة أشرف سالم من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت في منطقة إمبابة عقب صلاة الجمعة.