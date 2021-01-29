فن ومشاهير

نجم سلسال الدم وضابط كتكوت.. من هو الراحل أشرف صالح؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:


غيب الموت الفنان أشرف صالح، صباح اليوم الجمعة، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلًا: "الدوام لله أشرف صالح".

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- بدأ أشرف صالح نشاطه الفني في فترة التسعينيات وعمل بعدد كبير من الأفلام السينمائية، والمسلسلات، وقدم أدوارا ثانوية مساعدة.

- من أبرز أعماله السينمائية: "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي"، كما قدم دور ضابط مخابرات في فيلم "كتكوت".

- كما شارك في عدد من المسلسلات أبرزها: "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"، و"السندريلا "2006، و" أهل كايرو"2010، و"الصقر شاهين"2013"، كما لفت الأنظار بمسلسل "سلسال الدم، "أبو العروسة"، الجزء الثاني من مسلسل الجماعة".
- شُيعت جنازة أشرف سالم من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت في منطقة إمبابة عقب صلاة الجمعة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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